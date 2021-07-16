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Havalimanlarında bayram yoğunluğu

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.07.2021 13:55
Güncelleme:16.07.2021 13:55
Kurban bayramına sayılı günler kala havalimanlarında da yoğunluk sürüyor. Uçak biletleri günler öncesinden tükenince ek seferler konuldu.

Kısıtlamasız geçen bayramla beraber havalimanlarında yoğunluk arttı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren havalimanında oldukça yoğunluk yaşanıyor. 9 günlük tatili değerlendirmek için yola koyulan vatandaşların kimi memleketine giderken kimi tatil beldelerine gidiyor.

BİLETLERİN ÇOĞU GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ EK SEFERLER KONDU

En fazla uçuş 48 uçuşla Trabzon'a oldu. Toplamda 427 ek uçuş seferi konuldu.

Havalimanlarındaki yoğunluğun bayramın birinci gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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Havalimanlarında bayram yoğunluğu
Havalimanlarında bayram yoğunluğu
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