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Havalimanında yürüyen merdiven durdu! Vatandaşlar birbirinin üstüne düştü: 4 yaralı

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 05.07.2024 00:54
Diyarbakır Havalimanı'nda fazla ağırlığı kaldıramayan merdivenin durması sonucu vatandaşlar birbirinin üstüne düştü. Olayda 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Hafif yaralan 4 kişi, tedbir amaçlı hastanelere sevk edildi.
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