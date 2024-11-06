06 Kasım 2024, Çarşamba
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Havaların soğumasıyla kömür satışları arttı

Havaların soğumasıyla kömür satışları arttı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.11.2024 08:44
Gaziantep'te havaların soğumaya başlaması ve kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kışlık odun ve kömür satışları arttı. Kömüre yapılan zamlar ise tepki çekti.
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Havaların soğumasıyla kömür satışları arttı
Havaların soğumasıyla kömür satışları arttı
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