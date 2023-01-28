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Havalar soğudu, vertigo şikayetleri arttı! Vertigo nasıl tedavi edilir?

A Haber
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Giriş: 28.01.2023 14:52
Kristal oynaması olarak ta bilinen vertigo, son dönemlerde oldukça arttı. Peki ani baş dönmesine neden olan vertigonun tedavisi var mı? İşte uzman ismin cevapları…
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