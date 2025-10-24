Havalar soğudu, hamsi 100 liraya düştü

Havaların soğumasıyla birlikte Karadeniz’den bol miktarda hamsi çıkmaya başladı. Edirne’de balık tezgahlarında hamsinin kilosu 400 liradan 100 liraya kadar düştü. Fiyatların gerilemesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti, balıkçılar ise satışlardan memnun kaldı. Balıkçı esnafı Yakup Çimen, “Fiyatlar düşük, vatandaş yesin diye kampanya yaptık” derken, vatandaş Ali Gündoğan ise “Sular soğudu, parçalayıcı balıklar azaldı, hamsiye gün doğdu” sözleriyle bolluğun nedenini anlattı.

