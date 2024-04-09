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Havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Giriş: 09.04.2024 15:06
Mersin'de bir binanın 4. katındaki havalandırma boşluğundan zemin kata düşen kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu kurtarıldı.
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
Havalandırma boşluğuna düşen kedi kurtarıldı
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