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Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı

Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.10.2024 16:00
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde havai fişek patlatmak isteyen gençler büyük panik yaşadı. Kutunun devrilmesiyle fişekler duvarlarda patladı.
Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı
Havai fişek patlatmak isterken faciaya yol açıyorlardı
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