12 Ocak 2022, Çarşamba
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Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?
İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma neticesinde, kovid-19'un solunan havada canlı kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu araştırdı. Bir ilk olduğu ifade edilen çalışmanın sonucunda, havadaki koronavirüs, 20 dakikada bulaşma yeteneğinin % 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk 5 dakikada olduğu açıklandı.