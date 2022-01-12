Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır?

İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma neticesinde, kovid-19'un solunan havada canlı kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu araştırdı. Bir ilk olduğu ifade edilen çalışmanın sonucunda, havadaki koronavirüs, 20 dakikada bulaşma yeteneğinin % 90'ını kaybettiği ve bu kaybın çoğunun ilk 5 dakikada olduğu açıklandı.