17 Ocak 2024, Çarşamba
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Havada-karada ve denizde sağlık! İşte Sağlık Bakanlığı’nın filosu
Türkiye son 21 yılda büyüyen ve gelişen sağlık sistemi ile adeta çağ atladı. Yalnızca karada değil, havada dahi vatandaşa sağlık hizmeti verildi. Dünyanın hemen her yerine ambulans uçaklarla sağlık hizmeti taşındı. Ekibmizden Filiz Uçan Savaş ve Barış Yar da o ambulans uçağa bindi ve bir hasta nakline şahitlik etti.