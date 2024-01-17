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Havada-karada ve denizde sağlık! İşte Sağlık Bakanlığı’nın filosu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.01.2024 13:59
Türkiye son 21 yılda büyüyen ve gelişen sağlık sistemi ile adeta çağ atladı. Yalnızca karada değil, havada dahi vatandaşa sağlık hizmeti verildi. Dünyanın hemen her yerine ambulans uçaklarla sağlık hizmeti taşındı. Ekibmizden Filiz Uçan Savaş ve Barış Yar da o ambulans uçağa bindi ve bir hasta nakline şahitlik etti.
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Havada-karada ve denizde sağlık!
Havada-karada ve denizde sağlık!
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