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Havada film sahnelerini aratmayan anlar! Motoru duran uçağı başarıyla indirdi

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 27.06.2024 21:11
İzmir’de kalkış yapan eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Arıza nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı bir acil iniş yapan öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anları anbean kameraya yansıdı.
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