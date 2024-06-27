Havada film sahnelerini aratmayan anlar! Motoru duran uçağı başarıyla indirdi

İzmir’de kalkış yapan eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Arıza nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı bir acil iniş yapan öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anları anbean kameraya yansıdı.