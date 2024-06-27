27 Haziran 2024, Perşembe
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Havada film sahnelerini aratmayan anlar! Motoru duran uçağı başarıyla indirdi
İzmir’de kalkış yapan eğitim uçağının motoru arızalanarak havada durdu. Arıza nedeniyle Aydın Çıldır Havaalanı’na başarılı bir acil iniş yapan öğrenci pilotun sakin ve soğukkanlı tavırlarla uçağı piste indirdiği o anları anbean kameraya yansıdı.