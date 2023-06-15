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Hava yolu ile hasta nakli! Yılın ilk 5 ayında bin 401 hasta havayoluyla hastanelere taşındı

A Haber
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Giriş: 15.06.2023 11:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yılın ilk 5 ayında, helikopter ve uçak ambulanslarla bin 401 kişinin hastanelere nakledildiğini bildirdi. Detaylar A Haber muhabiri Kübra Bal aktardı.
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