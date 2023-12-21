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Hava ulaşımına fırtına engeli! THY, Antalya çıkışlı ve varışlı 11 seferini iptal etti

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.12.2023 13:43
Türk Hava Yolları (THY), Antalya'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün planlanan 11 seferin yapılamayacağını duyurdu.
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