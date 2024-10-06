Hava sıcaklıkları nerelerde düşecek? Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağış uyarısı

Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrediyor ancak hafta başından itibaren yurdun kuzeybatısında görülecek sağanakla beraber sıcaklıklar da düşecek. Peki yurdun geri kalanında hava durumu nasıl olacak?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN