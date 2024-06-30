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Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

ahaber.com.tr
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Giriş: 30.06.2024 14:37
Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Antalya'da plajlar doldu taştı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hakan Gürkan aktardı.
Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
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