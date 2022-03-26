Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı! Sahile akın ettiler

Gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar sahillere akın etti. Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının 1 hafta boyunca süreceği öğrenildi.