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Hava sıcaklığı 25 dereceye ulaştı! Sahile akın ettiler

İHA
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Giriş: 26.03.2022 18:22
Gözde turizm merkezlerinden biri olan Muğla'nın Bodrum ilçesinde hava sıcaklığı 25 dereceye ulaşınca vatandaşlar sahillere akın etti. Mevsim normallerinin üzerinde olan hava sıcaklığının 1 hafta boyunca süreceği öğrenildi.
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