Hava radarı anlık takip! Hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da bugün Başakşehir, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Silivri, Sultanbeyli ve Sultangazi ilçelerinde sıcaklığın 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.

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