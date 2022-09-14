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Hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak?

A Haber
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Giriş: 14.09.2022 15:03
A Haber ekiplerinden Filiz Uçan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne gitti hava durumunun nabzı tuttu. Peki hava nasıl olacak? Sıcaklıklar yükselecek mi? Hafta sonu hava nasıl olacak? Gelişmeleri Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç değerlendirdi.

Hava sıcaklıkları halen ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin 4 ilâ 6 derece altında seyrediyor. Batı ve güney kesimlerinde ise mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, 15.09.2022 perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi'nden başlayarak artacağı, 19.09.2022 pazartesi gününe kadar tüm yurtta mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Ankara : 30-34

İstanbul : 30-32

İzmir : 32-34

Konya : 32-35

Kocaeli : 37-41

Sakarya : 37-40

Samsun : 32-37

Ordu : 30-34

Trabzon : 30-32

Artvin : 32-36

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