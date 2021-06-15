15 Haziran 2021, Salı
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HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Yola çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 15 Haziran 2021
15 Haziran 2021 Salı günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi.Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Adana'nın kuzey kesimleri, Osmaniye, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Giresun, Trabzon, Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 15 Haziran 2021 Salı hava durumu tahminleri...