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HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı | Yola çıkacaklar dikkat! Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 14 Haziran 2021

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Giriş: 14.06.2021 08:59
14 Haziran 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu uyarısı geldi. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey ve Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 14 Haziran 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
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