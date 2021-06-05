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HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 5 Haziran 2021

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Giriş: 05.06.2021 09:25
Güncelleme:05.06.2021 09:39
5 Haziran 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri, Toroslar Mevkii, Edirne, Kırklareli ve Çankırı çevreleri ile Tekirdağ, Ankara ve Sivas'ın kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 5 Haziran 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
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