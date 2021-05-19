HAVA DURUMU | Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat | 19 Mayıs 2021

19 Mayıs 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Rize, Artvin, Kars, Ardahan çevreleri ile Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 17 Mayıs 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...