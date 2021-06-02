HAVA DURUMU! Meteorolojiden peş peşe sağanak ve fırtına uyarısı! İstanbul Ankara İzmir'de hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika açıklamasıyla yurdun birçok bölgesini ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı uyardı. Peki hangi illere yağmur yağacak? İstanbul Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? Merak edilen soruların yanıtı haberin detayında.