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HAVA DURUMU | Meteorolojiden birçok il için sağanak yağış uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 9 Haziran 2021

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Giriş: 09.06.2021 09:32
9 Haziran 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Giresun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 9 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...
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