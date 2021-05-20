HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı! Sıcaklık 10 derece artıyor | 20 Mayıs 2021

20 Mayıs 2021 Perşembe günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 20 Mayıs 2021 Perşembe hava durumu tahminleri...