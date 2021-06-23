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HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul ve birçok il için sağanak uyarısı | Bugün hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir 23 Haziran 2021

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Giriş: 23.06.2021 10:02
Bugün hava nasıl olacak? 23 Haziran 2021 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey, ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Akdeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevreleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Çorum, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 23 Haziran 2021 Çarşamba hava durumu tahminleri...
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