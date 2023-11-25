25 Kasım 2023, Cumartesi
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HAVA DURUMU | Kar yağışı İstanbul'a geliyor! Valilik ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Bomba siklon tehlikesi... | 25-29 Kasım 2023
Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanırken, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar geldi. İstanbul başta olmak üzere yurt genelinin yağışlı hava dalgası etkisi altına gireceği bildirildi. Buna göre yarından itibaren sıcaklıklar birden 8 ila 12 derece arasında düşecek. İstanbul'da pazar ve pazartesi günü bölge bölge kar yağışının etkili olabileceği konusunda uyarı yapıldı.