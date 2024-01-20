20 Ocak 2024, Cumartesi
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HAVA DURUMU | İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte 20-21 Ocak 2024 hava durumu raporu
Son dakika haberi! İstanbul Valiliğince, bugün öğle saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Peki hafta sonu hava nasıl olacak? Soğuk hava dalgası radara yakalandı. İşte 20-21 Ocak 2024 hava durumu raporu...