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Videolar Yaşam Videoları HAVA DURUMU | Çöl sıcakları geri geliyor! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: 45 dereceyi aşacak | 12-16 Ağustos 2023

HAVA DURUMU | Çöl sıcakları geri geliyor! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: 45 dereceyi aşacak | 12-16 Ağustos 2023

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Giriş: 12.08.2023 10:13
Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yapılan açıklamada pazar günü itibarıyla sıcaklıkların yeniden etkisini artıracağı kaydedilirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği duyuruldu. Bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye ulaşacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...
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