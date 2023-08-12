HAVA DURUMU | Çöl sıcakları geri geliyor! Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat: 45 dereceyi aşacak | 12-16 Ağustos 2023

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Meteorolojiden yapılan açıklamada pazar günü itibarıyla sıcaklıkların yeniden etkisini artıracağı kaydedilirken, hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği duyuruldu. Bazı bölgelerde sıcaklığın 45 dereceye ulaşacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu tahminleri...