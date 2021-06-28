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HAVA DURUMU| Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 28 Haziran 2021 hava durumu

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Giriş: 28.06.2021 09:28
Bugün hava nasıl olacak? 28 Haziran 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Trakya Kesimi, Karadeniz ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 28 Haziran 2021 Pazartesi hava durumu tahminleri...
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