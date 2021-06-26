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HAVA DURUMU| Bugün hava nasıl olacak? Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı! O illerde yaşayanlar dikkat | 26 Haziran 2021 hava durumu

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Giriş: 26.06.2021 10:05
Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2021 Cumartesi günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz ile Sakarya, Konya, Aksaray, Nevşehir ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi hava durumu tahminleri...
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