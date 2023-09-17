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Videolar Yaşam Videoları HAVA DURUMU | 4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak! Meteoroloji alarm verdi | 17-21 Eylül 2023

HAVA DURUMU | 4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak! Meteoroloji alarm verdi | 17-21 Eylül 2023

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Giriş: 17.09.2023 11:41
Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Yapılan tahminlerde, 3 il için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken; 4 bölge için ise kuvvetli rüzgar tahmininde bulunuldu. Marmara başta olmak üzere rüzgarın hızının saatte 60 kilometreye ulaşacağı aktarıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava durumu raporu...
4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak
4 bölgeye kritik uyarı! Hızı 60 kilometreyi aşacak
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