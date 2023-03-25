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Hatayspor tesislerinde iftar | Mehmetçik çadır kentinde bin 200 kişiye iftar veriliyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 25.03.2023 19:39
Hatayspor tesislerinde kurulan Mehmetçik çadır kentinde iftar veriliyor. Detayları A Haber muhabiri Yusuf Gül aktardı.
Hatayspor tesislerinde iftar
Hatayspor tesislerinde iftar
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