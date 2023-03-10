10 Mart 2023, Cuma
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Hataylı depremzede Ayşegül Bilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a söyledi: Tek isteğim annemin selamını cumhurbaşkanımıza iletmek
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgelerinde yaralar sarılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da Hatay'da incelemelerde bulundu. Bir depremzedenin Bakan Bozdağ'dan isteği dikkat çekti.