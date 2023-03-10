10 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Hataylı depremzede Ayşegül Bilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a söyledi: Tek isteğim annemin selamını cumhurbaşkanımıza iletmek

Hataylı depremzede Ayşegül Bilen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a söyledi: Tek isteğim annemin selamını cumhurbaşkanımıza iletmek

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.03.2023 13:55
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Deprem bölgelerinde yaralar sarılırken, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'da Hatay'da incelemelerde bulundu. Bir depremzedenin Bakan Bozdağ'dan isteği dikkat çekti.
Hataylı depremzede Ayşegül Bilen...
Hataylı depremzede Ayşegül Bilen...
Köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı
Köpek balığı yakalandığı teknede doğum yaptı
Mehmetçik’ten depremzede Ayşe’ye sürpriz doğum günü
Mehmetçik'ten depremzede Ayşe'ye sürpriz doğum günü
Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...
Yolcu uçağında dehşet! Kırık kaşıkla...
Deprem fırtınası sürüyor
Deprem fırtınası sürüyor
Deniz ulaşımına lodos engeli
Deniz ulaşımına lodos engeli
Dehşet anları güvenlik kamerasında
Dehşet anları güvenlik kamerasında
81 ilde şap alarmı!
81 ilde şap alarmı!
Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran sözler
Yeliz’i öldüren eşinden kan donduran sözler
Devasa kayalar evleri teğet geçti
Devasa kayalar evleri teğet geçti
Yıkılan bina soruşturmaları
Yıkılan bina soruşturmaları
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Riskli yapılar 4 aşamada yenileniyor
Daha Fazla Video Göster