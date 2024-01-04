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Hatay’ın tarihi dokusu yeniden canlanıyor!

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.01.2024 16:05
Güncelleme:04.01.2024 16:09
Kahramanmaraş depremlerinde zarar gören tarihi yapılar 3 yıl içinde ayağa kaldırılacak. Bölgede yapılan çalışmaları anlatan Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, "Haziran ayından itibaren depremden etkilenen eserlerimizi birer birer açmaya başlayacağız" dedi.
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