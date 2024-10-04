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Hatay'ın nazar boncuğu: Dağ Ceylanları

Hatay'ın nazar boncuğu: Dağ Ceylanları

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.10.2024 16:43
Güncelleme:04.10.2024 16:44
Hatay'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonunda 1387 Hhatay Dağ Ceylanı yaşamını sürdürüyor. A Haber ekibinden Mehmet Miras bu tesise girdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanları görüntüledi. İşte o özel görüntüler.
Hatay’ın nazar boncuğu: Dağ Ceylanları
Hatay'ın nazar boncuğu: Dağ Ceylanları
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