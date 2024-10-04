Hatay’ın nazar boncuğu: Dağ Ceylanları

Hatay'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kurulan Hatay Dağ Ceylanı Üretim İstasyonunda 1387 Hhatay Dağ Ceylanı yaşamını sürdürüyor. A Haber ekibinden Mehmet Miras bu tesise girdi ve nesli tükenme tehlikesi altındaki ceylanları görüntüledi. İşte o özel görüntüler.