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Hatay'daki petrol kuyuları neden kapatıldı?

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.07.2022 17:08
Hatay Arsuz'da yaşayanlar, 1960'lı yıllarda açılıp "petrol yok" diyerek kapatılan iki kuyunun açılmasını istiyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.
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Hatay'daki petrol kuyuları neden kapatıldı?
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