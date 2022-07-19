19 Temmuz 2022, Salı
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Hatay'daki petrol kuyuları neden kapatıldı?
Hatay Arsuz'da yaşayanlar, 1960'lı yıllarda açılıp "petrol yok" diyerek kapatılan iki kuyunun açılmasını istiyor. A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.