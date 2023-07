Hatay’da orman yangını! Bakanlar Ali Yerlikaya ve İbrahim Yumaklı açıkladı: 2 kişi gözaltında, 7 ev yandı 4 araç hasar gördü

Hatay’daki yangın bölgesine ulaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi. Hatay'daki yangın bölgesine ulaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesindeki orman yangınıyla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise gün içinde çıkan 19 orman yangınından 16'sının kontrol altına alındığını, Hatay, Mersin ve Çanakkale'dekilere müdahalenin sürdüğünü bildirdi.



"3 BÜYÜK YANGIN SÜRÜYOR"



Yangın bölgesine ulaşan Tarım ve Orman Balanı İbrahim Yumaklı, akşam saat 23 sıralarında yaptığı açıklamada "Yangın yaklaşık 120 hektarlık bir alana yayıldı ancak tehlikenin çok büyük olmadığını söyleyebiliriz. 3 yangına konsantre olmuş durumdayız. Çanakkale ve Mersin'de de 2 büyük yangın devam ediyor." ifadelerini kullandı.



"YANGINA NEDEN OLAN 2 KİŞİ YAKALANDI"



Bakan Yumaklı'nın ardından konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da, "Can kaybımız ve yaralımız yok, bu bizim tesellimiz. 13.57'de Belen'deki yangın ihbarını aldık, o andan itibaren an be an takip ettik ve çalışmalarımızı başlattık. Bir orman yangını olduğu zaman ciğerimiz yanıyor. Yangınların tez zamanda sönmesi için büyük bir gayret gösteriliyor. Riskli olan haneler tahliye edildi. Yanan 7 evimiz var, 4 araçta da hasar var. AFAD bunlarla ilgili çalışmalara yarın sabahtan itibaren başlayacak. Yangının sebebi belli oldu, 2 kişi bahçesindeki sazlık alanın temizlenmesi için ateş yakıyor ve maalesef kontrol edemiyorlar. Ciğerlerimizin yanmasına vesile oluyorlar. Bu vatandaşlar yakalandı." dedi.