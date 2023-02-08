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Hatay'daki enkazdan yükselen umudun adı: Mehmet | Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı paylaştı

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Giriş: 08.02.2023 02:52
Hatay'da annesi ile babası enkaz altına vefat eden 5 yaşındaki Mehmet, Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu göçük altından çıkarıldı. Mehmet'in kurtulma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gecemize umut oldun Mehmet" diye yaptığı paylaşımda "5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet" dedi.

Türkiye, 6 Şubat saat 04.17'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7.7, hemen sonra Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Gerçekleşen afetin ardından tek yürek olan Türkiye'nin dört bir tarafından Arama Kurtarma Ekipleri hızlıca olay yerine intikal etti.

Bu çerçevede Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri de enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için Hatay'a hareket etti. Bugün öğlen saatlerinde 4 yaşındaki Zeynep ile annesi ve 60 yaşındaki Mihriye teyzeyi enkaz altından çıkardıktan sonra bir güzel haber daha geldi. Yaşanan afetin üzerinden 44 saat geçmesinin ardından gece saat 23.00 sularında bu kez annesi ve babası enkaz altında vefat eden 5 yaşında Mehmet'i enkaz altından kurtardılar.

"MEHMET TEK KALDI"

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi 1022. Sokak'ta çalışmalarına devam eden Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerinin verdiği bilgi yürekleri dağladı. "Mehmet 5 yaşında. Annesi ve babası ile aynı yerde duruyordu. Fakat annesi ve babası maalesef vefat etti. Mehmet tek kaldı." denildi.

"GECEMİZE UMUT OLDUN MEHMET"

Mehmet'in kurtulma anını sosyal medyadan duyuran Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Gecemize umut oldun Mehmet" diye yaptığı paylaşımda "5 yaşındaki minik yavrumuz Mehmet ekiplerimizce sağ salim kurtarıldı. Gecemize umut oldun Mehmet" dedi.

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