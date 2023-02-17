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Hatay'daki Defne Apartmanı'ndan 12. günde ses ve ısı alındı!

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Giriş: 17.02.2023 12:11
Son dakika haberleri... Hatay'da, depremde yıkılan Defne Apartmanı'nın enkazından 12'nci günde ses ve ısı alınması üzerine çalışma başlatıldı. Arama- kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
Ekiplerin kurtarma anı kamerada
Ekiplerin kurtarma anı kamerada
Deprem bölgesi için ekmek yapıyorlar
Deprem bölgesi için ekmek yapıyorlar
12. günde ses ve ısı alındı!
12. günde ses ve ısı alındı!
Çıkan yangında 7 depremzede vefat etti
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