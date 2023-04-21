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Hatay'daki çadır kentlerde "Minika Oyun Çadırları" kuruldu

A Haber
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Giriş: 21.04.2023 15:02
Hatay'daki çadır kentlerde kurulan Minika oyun çadırında depremzede çocuklara Ramazan Bayramı eğlencesi düzenleniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı.
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