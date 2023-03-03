03 Mart 2023, Cuma
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Hatay’daki 500 metrelik dev yarık uzaydan gözüküyor
Hatay’da deprem sonrası Tepehan Köyündeki 35 dönümlük zeytin bahçesi 500 metre uzunluğunda oluşan dev yarık uzaydan gözüküyor. Uydudan çekilen görüntülerde depremin öncesi ve sonrası fotoğraflar afetin büyüklüğünü adeta gözler önüne seriyor.