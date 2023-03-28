Hatay'da yer yarıldı: Deprem kaya bazalt taşı dinlemedi

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonucu Hatay'ın Hassa ilçesindeki tarım arazileri, ormanlık alanlar ve yollarda oluşan yüzey kırıkları ile çökmeler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Söğüt Mahallesi Muhtarı Mehmet Bulut, "Aslında burada etüt çalışması yapılmıştı. 8-10 metreden sonra komple kaya, bazalt taşı. Böyle olduğu halde neden bu kadar etkilendi anlam veremedik. Felaketin büyüklüğü bazalt taşını ya da kayayı dinlemedi" dedi.