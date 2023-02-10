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Hatay’da yardım TIR’larını gasp etmeye kalkan şahıslar gözaltına alındı

A Haber
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Giriş: 10.02.2023 16:36
Güncelleme:10.02.2023 16:49
Son dakika haberleri… Hatay'da yolları kapatarak Türkiye'nin çeşitli noktalarından gönderilen yardım TIR’larını gasp etmeye kalkan şahıslar, Özel Harekat Polisleri tarafından gözaltına alındı.
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