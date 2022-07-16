16 Temmuz 2022, Cumartesi
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Hatay’da yangın! Bir örtü yüzünden 30 dönüm alan zarar gördü
Hatay'da ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürme çalışmasına 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.