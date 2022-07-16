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Hatay’da yangın! Bir örtü yüzünden 30 dönüm alan zarar gördü

DHA
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Giriş: 16.07.2022 19:40
Hatay'da ormanda çıkan örtü yangınında 30 dönüm alan zarar gördü. Henüz neden çıktığı belirlenemeyen yangını söndürme çalışmasına 10 arazöz, 3 su tankı, 3 helikopter ve 70 orman işçisi müdahalede bulundu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Bir örtü yüzünden 30 dönüm alan zarar gördü!
Bir örtü yüzünden 30 dönüm alan zarar gördü!
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