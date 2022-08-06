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Hatay’da vahşet! Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı

İHA
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Giriş: 06.08.2022 16:35
Hatay'da yaşayan yaşlı bir kadın, gece evine gelen akrabası tarafından 34 yerinden bıçakladı. M.Ç. isimli şahıs, kadından para ve kolundaki bileziği istedi. Yaşlı kadın da para ve altını vermeyince önce şiddet uygulamaya ardından da yanında getirdiği iple boğmaya kalktı. Daha sonra da 34 yerinden kadını bıçakladı. 74 yaşındaki Gülizar Düzce yerde kanlar içinde kalırken, M.Ç olay yerinden para ve altını alarak kaçtı..
Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı
Yaşlı kadını 34 yerinden bıçakladı
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