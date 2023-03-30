30 Mart 2023, Perşembe
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Hatay’da ürküten kareler! Depremin su altındaki etkisi görüntülendi!
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6'lık 2 büyük depremin Hatay'ın kıyı şeridinde yol açtığı tahribat, su altı kameralarıyla kaydedildi. Su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, afetin izlerini gözlemlemek için Samandağ açıklarından başlayıp İskenderun Körfezi'ne kadar birçok noktada dalış yaptı. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek'in de yer aldığı çalışmada, su altındaki tahribat kayıt altına alındı.