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Hatay'da trafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü bıçakla saldırdı

Hatay'da trafikte korku dolu anlar! Otobüs şoförü bıçakla saldırdı

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.09.2024 09:42
Hatay'da trafikte yaşanan tartışma sonrası otobüs şoförü ve bir otomobil sürücüsü arasında yaşanan kavgayı vatandaşlar ayırdı. Otobüs şoförünün bıçak çekerek araç sürücüsünün üzerine saldırdığı anlarsa anbean kameraya yansıdı.
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Otobüs şoförü bıçakla saldırdı
Otobüs şoförü bıçakla saldırdı
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