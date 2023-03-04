04 Mart 2023, Cumartesi
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Hatay'da su ihtiyacı! Çadır kentlere su tankı takviyesi
Depremi en ağır hisseden kentlerden Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehirde mahallelerde oluşturulan geçi barınma merkezlerinde halk yaşamını sürdürüyor. Şebeke suyunun içilmediği Hatay'a temiz su tankerle ulaştırılıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.