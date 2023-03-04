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Hatay'da su ihtiyacı! Çadır kentlere su tankı takviyesi

A Haber
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Giriş: 04.03.2023 14:31
Depremi en ağır hisseden kentlerden Hatay'da yaralar sarılmaya çalışılıyor. Şehirde mahallelerde oluşturulan geçi barınma merkezlerinde halk yaşamını sürdürüyor. Şebeke suyunun içilmediği Hatay'a temiz su tankerle ulaştırılıyor. Detayları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.
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