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Hatay’da şoke eden görüntüler! Çoban tek tek denize attı

İHA
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Giriş: 31.05.2023 15:53
Hatay'da görenleri hayretler içerisinde bırakan görüntüler kayda geçti. Bir çoban keçilerini teker teker denize attı. Vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşırdı. İşte o anlar...
Şoke eden görüntü! Tek tek denize attı ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! TEK TEK DENİZE ATTI

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