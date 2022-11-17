17 Kasım 2022, Perşembe
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Hatay’da sokak ortasında rezalet! Kaldırımda yürüyen kızları önce taciz etti, sonra dövdü
Hatay’ın İskenderun ilçesinde 21 yaşındaki E.Ö ile 19 yaşındaki A.Ö adlı kızlara kızlara sözlü tacizde bulunup, döven zanlı, gözaltına alındı. Mide bulandıran saldırı, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.